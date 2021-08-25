الفيفا يتدخل بقضية لاعبي

2021/08/25 | 20:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، رابطتي الدوري الإنكليزية والإسبانية والاتحادات الوطنية إلى "إظهار التضامن" في مسألة تحرير اللاعبين الدوليين، لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2022 خلال سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه بعث رسالة الى رئيس الوزراء البريطاني.

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