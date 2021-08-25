2021/08/25 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها “غير مستعدة” في الوقت الراهن للتوصية بتلقي جرعات معززة من عدوى فيروس كورونا لتقوية الحماية من المرض.وقالت كبيرة الموظفين العلميين في المنظمة، سوميا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: لا يمكننا حاليا التوصية بتلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا المركز الخبري الوطني.

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