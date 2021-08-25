اجتماع مرتقب بين نصر الله و قاآني والعامري.. والهدف مقتدى الصدر

2021/08/25 | 20:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مسؤول، الاربعاء، عن لقاء مرتقب بين قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصرلله وزعيم تحالف فتح هادي العامري من اجل اقناع الصدر بالعدول عن قرار انسحابه من الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (25 اب 2021) ان "العامري ابلغ قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني بعدم الدخول الى الانتخابات من دون مشاركة الصدر، وبأنه غير مستعد للصدام معه بعد الانتخابات وبالتالي افشال الحكومة".

واشار المصدر الى ان "هناك اجتماعا قريبا بين زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله و قاآني وهادي العامري للتباحث حول اقناع الصدر بالعدول عن قرار انسحابه".

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