موظفو هيئة تقاعد البصرة يواصلون الاعتصام ويوجهون مناشدة للكاظمي (فيديو)

2021/08/25 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

ناشد موظفو هيئة تقاعد البصرة، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بغية شمولهم بالحوافز أسوة بأقرانهم.وتنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو لعدد من موظفي هيئة تقاعد البصرة وهم يواصلون اعتصامهم لليوم الـ15 على التوالي للمطالبة باستحقاقاتهم.

ويوضح الفيديو مناشدة موظفي الهيئة لرئيس الوزراء بغية شمولهم بالحوافز إسوة بأقرانهم في تشكيلات وزارة المالية.

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