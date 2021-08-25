امين بغداد:حملة رفع التجاوزات لا تمس قوت المواطن الفقير

2021/08/25 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اكد امين بغداد علاء معن ان حملة رفع التجاوزات لا تمس قوت المواطن الفقير .واكد معن في تصريح متلفز , الزام اصحاب البسطات بنتنظيف مواقعهم وعدم النزول الى الشارع ".وقال :"ان امانة بغداد لن تمس العشوائيات قبل اجراء دراسة شاملة حولها , مؤكدا ان اي حالة تجاوز في مراحلها الاولى ستتم ازالتها "./انتهى2

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