الاتحاد الاسيوي يوقع اتفاقية مع شركة اعلامية لبث مبارياته في العراق

2021/08/25 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع شركة / برو/ لتصبح الشريك الإعلامي الجديد للاتحاد في العراق، وذلك من أجل بث بطولات المنتخبات الوطنية والأندية، خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2024.ونقل موقع كورة عن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت، أن: الاتفاقية تشمل جميع البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية منها التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، وكأس آسيا تحت 23 عاما (2022 و2024)، وكذلك دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: نحن سعداء بدخول هذه الشراكة مع شركة برو، وذلك لعرض مسابقاتنا في العراق، وهي دولة تشتهر بامتلاك عشق كبير للعبة كرة القدم.وأضاف: تواصل كرة القدم لعب دور كبير في توحيد العراق، الذي سبق له التتويج بلقب كأس آسيا 2007، ونحن سعداء لتمكننا من منح الفرصة للجماهير المتحمسة للعراق وللجماهير الآسيوية، من أجل متابعة بطولاتنا القوية، وذلك عبر الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها شركة برو.من جهته قال يوسف الخفاجي، مؤسس ورئيس شركة "برو": يسرنا الإعلان عن شراكتنا الإعلامية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الدورة 2024-2021".وتابع: سنعمل على منح جماهير كرة القدم العراقية فرصة متابعة المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، من خلال تقنيات مبتكرة سيتم تقديمها للمرة الأولى في تاريخ البلاد./انتهى3

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