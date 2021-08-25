لأول مرة منذ يوليو.. توقعات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تشير لاستقرار في حالات استشفاء كورونا

2021/08/25 | 20:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي نُشرت يوم الأربعاء، إلى أن حالات استشفاء مرضى كورونا يمكن تظل مستقرة أو يكون لها اتجاه غير مؤكد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

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