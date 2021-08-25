محافظة عراقية تفتح مشروعاً يوفر المئات من فرص العمل

2021/08/25 | 20:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان..افتتاح مشروع لتوفير مئات فرص العمل لكلا الجنسينبغداد - واعأعلن محافظ ميسان علي دواي، اليوم الأربعاء، عن افتتاح مشروع لتوفير مئات فرص العمل لكلا الجنسين.وقال إعلام المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظ ميسان علي دواي لازم، افتتح اليوم في مركز ميسان للتدريب المهني مشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والانتعاش الاقتصادي للمجتمعات المحلية في المناطق الحضرية والذي يقوم بتنفيذه برنامج الاغذية العالمي بالشراكة مع جمعية ايادي الرحمة الانسانية وبالتعاون مع محافظة ميسان ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة".وأكد دواي وفقا للبيان، أن "المشروع يسعى الى خلق مئات فرص العملٍ المستدامة من خلال تحسين مستوى الدخل لكلا الجنسين في محافظة ميسان ويدعم ايضاً أسس النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد"، مبينا أن "المشروع يتضمن تدريب وتطوير القدرات على حرف معينة وتزويد المتدربين بالمواد والمستلزمات المطلوبة لعملهم حيث سيدعم بشكل مباشر 700 مستفيد".وأضاف، أنه "سيتم منح قروض نقدية للمتدربين بشرط تحويلها الى عمل وليس استهلاكا، كون المشروع يعتبر تحولا نوعيا (مشروع منتج)"، مبينا أنه "يهدف الى تطوير قدرات المتدربين وتنمية عملهم ومساعدتهم في توسيعه وسيصب في خلق افراد قادرين على سبل العيش المستدامة وتحولهم الى اشخاص منتجين".

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