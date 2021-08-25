2021/08/25 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).