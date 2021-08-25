2021/08/25 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ ميسان علي دواي، اليوم الأربعاء، عن افتتاح مشروع لتوفير مئات فرص العمل لكلا الجنسين.وقال إعلام المحافظة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “محافظ ميسان علي دواي لازم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح مشروع لتوفير العمل في ميسان المركز الخبري الوطني.

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