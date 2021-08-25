2021/08/25 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، نتائج أمنية جديدة ضمن عملية الطارمية، شمالي بغداد.وذكرت الخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “ضمن العملية الامنية التي اطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء “الطارمية” شمالي بغداد ، حقق لواء المهمات الخاصة قيادة قوات الشرطة الاتحادية لهذا اليوم الاربعاء نتائج امنية جديدة …

ظهرت المقالة الإعلام الأمني تعلن نتائج أمنية جديدة ضمن عملية الطارمية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن نتائج أمنية جديدة ضمن عملية الطارمية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن نتائج أمنية جديدة ضمن عملية الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).