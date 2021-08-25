الريال الإيراني يسجل انهيارا كبيرا أمام العملات الأجنبية

2021/08/25 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت العملة الإيرانية (الريال)، االيوم لأربعاء، انهياراً كبيراً أمام العملات الأجنبية في عهد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، الذي نالت حكومته، مساء اليوم، الثقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، باستثناء وزير […]

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