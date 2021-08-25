مبعوث ألمانيا في كابل: طالبان توافق على السماح لأفغان بمغادرة البلاد بعد 31 آب الحالي

2021/08/25 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المبعوث الألماني لأفغانستان ماركوس بوتزل أن حركة طالبان وافقت على السماح للأفغان الذين يحملون الوثائق الرسمية القانونية بمغادرة بلادهم بعد المهلة النهائية المحددة في 31 آب/اغسطس لاستكمال عملية انسحاب القوات الأميركية.

وأفاد بوتزل على تويتر بأنه التقى نائب رئيس وفد طالبان المفاوض شير محمد عباس ستانيكزاي الذي أكد له أنه ستبقى لدى الأفغان الحاملين وثائق قانونية فرصة السفر متاحة على متن الرحلات التجارية بعد 31 آب/اغسطس.

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