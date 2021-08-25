هل انتقل مركز ثقل الإسلام إلى الشعوب التي لا تتكلّم العربية؟

2021/08/25 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرك الإسلاميون اليوم حقيقة تراجع شعبيتهم في الدول العربية، فلا يجدون أمامهم سوى خداع جمهورهم بادعاء انتصارات وهمية في مناطق بعيدة

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