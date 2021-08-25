بسعر منافس.. سامسونج تطرح هاتفها المتطور

2021/08/25 | 21:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بأربع عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل.

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