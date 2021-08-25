بعد مناشدة عبر NRT عربية.. رئيس الوزراء يستجيب لصرخة مواطن من بغداد ويعلن عن وقف حملة ازالة تجاوزات شريحة الفقراء

2021/08/25 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، المواطن احمد عادل الربيعي، من منطقة الزعفرانية في بغداد، بعد ظهوره في لقاء سابق على NRT عربية وبيان حاله للرأي العام، معلنا عن وقف حملة ازالة تجاوزات شريحة الفقراء.

وقال الكاظمي خلال استقباله الربيعي، اليوم (25 اب 2021)، ان "حملة ازالة التجاوزات ستستمر، لانها تجاوز على الحق العام، وهناك عدد كبير من الاشخاص المنتفعين ممن اثروا من خلال التجاوز على املاك الدولة، فضلا عما تسببه تلك التجاوزات، من حالات تشويه للاحياء والشوارع".

واكد انه "اوعز الى الجهات المعنية، ومنذ اللحظة الاولى، بإيقاف تهديم تجاوزات الفقراء لحين ايجاد البديل المناسب لهم".

وكان المواطن احمد عادل الربيعي الذي يملك محلا في التجاوزات يعتمد عليه في معيشته قد استغاث للسلطات عن طريق NRT، مؤكدا انه يعاني من مرض السكر.

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