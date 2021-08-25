2021/08/25 | 21:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بإيقاف إزالة تجاوزات الفقراء لحين إيجاد البديل لهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/25 | 21:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بإيقاف إزالة تجاوزات الفقراء لحين إيجاد البديل لهم) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بإيقاف إزالة تجاوزات الفقراء لحين إيجاد البديل لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).