كواليس لقاء المالكي وبارزاني.. رئاسة وزراء العراق نصيب من؟ - عاجل

2021/08/25 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء، بأن ماجرى نقاشه في اجتماع اليوم بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني لم يتطرق لملف المناصب إطلاقاً.وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي مايزال عند موقفه بأن التحالفات تكون بعد الانتخابات وتعتمد على النتائج ومعطيات أخرى، ولكن مايجري الآن هو تفاهمات سياسية فقط".وأضاف أنه "لم نتفق أو نتحالف حتى الآن مع أي طرف سياسي، ولكن هي مجرد اجتماعات وتفاهمات، وليست لدينا خطوط حمراء ضد أي شخصية أو جهة، ولكن لم نتفق على دعم المالكي أو غيره حتى الآن".وزار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم مدينة أربيل، وأجرى اجتماعا مع القيادات الكردية وعلى رأسها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

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