الرافدين يصرف رواتب موظفي الداخلية

2021/08/25 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، توزيع رواتب منتسبي عدد من دوائر وزارة الداخلية.

وذكر بيان للمصرف، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرافدين أعلن توزيع رواتب منتسبي عدد من دوائر وزارة الداخلية".

واضاف البيان، أن "ذلك سيكون عن طريق بطاقات الماستر كارد".

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