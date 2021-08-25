مدير تحرير جريدة الشرق القطرية: سياسة العراق المتوازنة جعلته دولة مهمة جدا بالمنطقة

2021/08/25 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد مدير تحرير جريدة الشرق القطرية الصحفي احمد ابراهيم , ان سياسة العراق المتوازنة جعلته دولة مهمة جدا بالمنطقة.وقال ابراهيم في تصريح متلفز:"ان العراق فتح الباب امام دول المنطقة لتسوية خلافاتها, مضيفا ان الدور الذي يلعبه العراق الان في المنطقة مهم جدا ".وتابع :" ان كل دول المنطقة تبحث اليوم عن التهدئة والحوار , مضيفا ان العراق يملك اوراقا مهمة تجعله لاعبا اساسيا للتهدئة في المنطقة "./انتهى2

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