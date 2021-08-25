2021/08/25 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقد المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس، وزير التخطيط خالد بتال النجم؛ لمناقشة مخرجات اللجان الفنية المشتركة المنبثقة داخل المجلس، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين الأطراف العراقي والأردني والمصري.وناقش أعضاء المجلس/ حسب بيان للامانة العامة / مخرجات الاجتماعات المشتركة خلال الزيارات المتبادلة ومنها ما يخص نتائج المباحثات على إنجاز الاتفاقيات وعقود المدينة الاقتصادية، وتأهيل المصانع العراقية، وخط أنبوب النفط الرابط بين ميناء البصرة والعقبة، والربط الكهربائي بين العراق والأردن ومصر، فضلا عن ملف المجمعات السكنية التي من المقرر أن يتم إنشاؤها في محافظات الأنبار وصلاح الدين وميسان، ومشاريع الطرق والجسور ومنها الجسر السادس في نينوى وطريق المرور السريع ديوانية-ناصرية بطول 145 كيلو متر.وطرح أعضاء المجلس، أيضا، مخرجات الاجتماعات المشتركة بشأن إنشاء المركز الإقليمي للأمن الغذائي، وشركة التسويق الزراعي، وبروتوكول التعاون الثلاثي، والجسر العربي، وتوأمة الأكاديميات البحرية، فضلا عن التعاون الدوائي، والعلمي في التدريب التخصصي.وأكد المنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، أن المناقشات والمخرجات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس واللجان الفنية المشتركة المنبثقة، ونتائج الاجتماعات المشتركة سيتم عرضها خلال القمة التي ستعقد يوم السبت المقبل في بغداد./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري يبحث مخرجات اللجان الفنية المشتركة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري يبحث مخرجات اللجان الفنية المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).