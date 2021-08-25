الصحة العالمية تتحدث عن تلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا

2021/08/25 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها “غير مستعدة” في الوقت الراهن للتوصية بتلقي جرعات معززة من عدوى فيروس كورونا لتقوية الحماية من المرض.

وقالت كبيرة الموظفين العلميين في المنظمة، سوميا سفاميناتان، خلال مؤتمر صحفي: “موقف منظمة الصحة العالمية حول الجرعات المعززة يعتمد على البيانات العلمية، وهناك كذلك جوانب أخلاقية وأدبية.



المعلومات العلمية المتوفرة حاليا غير كاملة.



ربما ستكون بعض فئات السكان بحاجة إلى الجرعات المعززة، لكن في الوقت الحالي لسنا مستعدين للتوصية بها”.

وأشارت سفاميناتان مع ذلك إلى وجود مشاكل في توريدات اللقاحات في العالم، مشددة على ضرورة إيصالها حاليا بالدرجة الأولى إلى المناطق التي تحتاج إليها بشكل أكبر.

وقالت: “لا يمكن السماح بوفاة 10 آلاف شخص يوميا جراء فيروس كورونا.



لهذا السبب ندعو إلى فرض حظر مؤقت على الجرعات المعززة لضمان تلقيح 10% على الأقل من سكان كل بلد حتى أواخر سبتمبر و40% حتى أواخر هذا العام”.

وتابعت ممثلة منظمة الصحة العالمية: “وخلال هذه الفترة قد تظهر لنا بيانات أكثر دقة حول الجرعات المعززة”.

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