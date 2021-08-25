توب 5: هجمات محتملة لداعش على مطار كابول.. وهدم قصر أندراوس في مصر

2021/08/25 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات مسؤول بالبنتاغون لـCNN بشأن معلومات استخباراتية عن مساع داعش لمهاجمة مطار كابول، ومغنية أفغانية تتحدث عن لحظات عصيبة عند عبورها نقاط تفتيش طالبان، والمغرب يرد على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معه، وأمير قطر يبعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي، وصولا إلى الجدل حول هدم قصر أندراوس التاريخي في مصر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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