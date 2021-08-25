توضيح رسمي: هل يمكن لطلبة الابتدائية تلقي لقاح كورونا؟

2021/08/25 | 21:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة، أن طلبة المدارس الابتدائية غير مشمولين بالتطعيم حاليًا.

قررت وزارة الصحة السماح بتلقي الحوامل والمرضعات للقاح كورونا

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "وزارة الصحة تدعم أي قرار من شأنه زيادة عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا، وبالنهاية سيحمي الصحة العامة وسنتجه أكثر نحو تحقيق المناعة المجتمعية وتفاصيل القرارات تختلف من مؤسسة لأخرى حسب ظروفها وطبيعة عملها وأعداد العاملين والمراجعين".

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وبخصوص ملف تطعيم الطلبة باللقاح والدعوات بشأنه، بيّن البدر، أن "منظمة الصحة العالمية وضعت محددات بالنسبة لأعمار متلقي اللقاح وطلبة المدارس الابتدائية غير مشمولين حاليًا لأن التلقيح يمنح لمن هم بعمر 18 عامًا فما فوق".

وتابع أن "بعض الدول قامت بتطعيم من بلغوا 16 و17 سنة وهذا الموضوع يجب أن يدرس رسميًا في العراق ليتخذ قرار بشأنه".

وأشار إلى أن "الصحة قررت اليوم السماح بتلقي الحوامل والمرضعات للقاح كورونا، وفق آخر تحديث رسمي".

وفي وقت سابق، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتساب الطلبة والملاكات التدريسية متغيبين في حال عدم جلب كارت التلقيح من كورونا.

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