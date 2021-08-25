قرار من التربية بشأن مدارس المتميزين والمتفوقين

2021/08/25 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه وزير التربية علي الدليمي، اليوم الأربعاء، المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي والمديريات العامة السماح لأولياء أمور الطلبة الراغبين بسحب استمارات ترشيح أبنائهم في مدارس المتميزين.

وقال إعلام الدليمي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان "وزير التربية وجه المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات وإدارات مدارس المتميزين بالسماح لأولياء امور الطلبة الراغبين بسحب استمارات ترشيح ابناءهم الذين تقدموا بها الى مدارس المتميزين".

وأضاف ان "هذه الخطوة جاءت لكي يتسنى لأولياء الطلبة لتسجيل ابنائهم في مدارس المتفوقين".

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