إصابة عائلة من تسعة اشخاص بحادث مروري جنوب الحلة

2021/08/25 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أصيب تسعة اشخاص من عائلة واحدة بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل والنجف جنوب الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن عجلة يستقلها تسعه اشخاص من عائلة واحدة انقلبت بعد أن انحرفت عن الطريق لتستقر بأحدى المزارع.واضاف أن حالة ثلاثة منهم خطرة مشيرا إلى نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج "./انتهى

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