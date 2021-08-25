وزير التربية يصدر قرارا يخص الطلبة المتقدمين لمدارس المتميزين

2021/08/25 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصدر وزير التربية علي حميد الدليمي ، قرارا يخص الطلبة المتقدمين لمدارس المتميزين.ووجه/ حسب بيان للوزارة / المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات وإدارات مدارس المتميزين بالسماح لأولياء امور الطلبة الراغبين بسحب استمارات ترشيح ابنائهم الذين تقدموا بها الى مدارس المتميزين ، ليتسنى لهم التقديم لمدارس المتفوقين./انتهى3

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