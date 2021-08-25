بلينكن: إذا سمحت طالبان لمن يريد مغادرة أفغانستان ستكون حكومة يمكن العمل معها

2021/08/25 | 22:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هناك ما يقرب من 1500 شخص قد يكونون أمريكيين مازالوا في أفغانستان، لافتا أنه عندما بدأت عمليات الإجلاء كان هناك ما يصل إلى 6 آلاف أمريكي في البلاد يريدون المغادرة.

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