2021/08/25 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن حصر عدد الأميركيين في أفغانستان أمر صعب، مشيرا إلى عدم وجود تاريخ محدد لانتهاء عمليات الإجلاء من كابل، حتى وإن كان الموعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلينكن يقر بـ”صعوبة” حصر عدد الأميركيين في أفغانستان المركز الخبري الوطني.

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