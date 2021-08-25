2021/08/25 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتلتقط أنفاسها بعد صعود قوي هذا الأسبوع بفعل خسارة ربع إنتاج المكسيك ودلائل تفيد أن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، احتوت أحدث تفش لفيروس كورونا.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا ما يعادل 0.4 في المئة إلى 70.80 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت غرينتش، …

ظهرت المقالة النفط يهبط بعد يومين من المكاسب بسبب نقص الإمدادات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهبط بعد يومين من المكاسب بسبب نقص الإمدادات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يهبط بعد يومين من المكاسب بسبب نقص الإمدادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).