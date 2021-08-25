2021/08/25 | 22:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول قطعة واحدة من النقانق (هوت دوغ) فقط يمكن أن يفقدك 36 دقيقة من حياتك، مما يثير القلق، وفقاً لصحيفة “إندبندنت”.تم تحديد تأثير استهلاك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: قطعة واحدة من النقانق تقصّر العمر 36 دقيقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: قطعة واحدة من النقانق تقصّر العمر 36 دقيقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: قطعة واحدة من النقانق تقصّر العمر 36 دقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).