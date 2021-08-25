وفد اتحاد كأس الخليج يختتم زيارته التفتيشية إلى البصرة

2021/08/25 | 23:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

اختتم وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الزيارة التفتيشية للاطلاع على الاستعدادات التي تخص تنظيم خليجي 25 المقرر إقامتها في البصرة.

وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الزيارة استمرت من 23 حتى 26 آب/أغسطس، اطلع الوفد من خلالها على الملعب الرئيسي في المدينة الرياضية بالبصرة، وملاعب التدريب والمستشفيات وملاعب التحكيم وفنادق كبار الضيوف وفنادق الرياضيين وأماكن البعثات الإعلامية والفنادق المقترحة".

وأضاف أن "الانطباع العام الذي دوّنه الوفدُ كان إيجابيًا، وشمل الأعمال الجارية والتطوّر في المنشآت الرياضية المخصصة لاحتضان خليجي 25 في البصرة، ووجدنا أن لدى الوفد الرغبة الأكيدة بأن تقام البطولة في البصرة بموعدها المحدد".

وأشار نائب رئيس الهيئة التطبيعية إلى أن "الاجتماعات التي أقيمت بين التطبيعية والوفد ووزارة الشباب أسهمت بشكلٍ واسعٍ في الوصول إلى قواسم مشتركة رافقها التفهمُ الواضح من أعضاء وفد اتحاد كأس الخليج العربي بالطروحات والآراء التي كانت محورَ النقاشات، ما أدى إلى أن تكون زيارة الوفد محطة مهمة في تضييف البصرة لخليجي 25".

واختتم نائب رئيس التطبيعية شامل كامل بالقول "يغادرُ غدًا الخميس، الوفد الشقيق، ونتطلع إلى أن تكون التقاريرُ التي ترفع إلى اتحاد كأس الخليج العربي بقمة الإيجابية مع تحديد موعد إقامة خليجي البصرة التي ستكون واحدة من أفضل البطولات لرغبة الحكومة العراقية في إنجاحها".

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