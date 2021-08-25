بالصور.. دفن مواطن 'بوذي' في مقبرة مسيحية بالعراق ‏

2021/08/25 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام رجال دين ومسؤولون من الديانة الزرادشتية في إقليم كردستان العراق، مراسم ‏دفن خاصة بمواطن نيبالي، من الديانة البوذية، رفضت بلاده استقبال جثمانه بعد ‏وفاته إثر الإصابة بفيروس كورونا.‏

وقالت آوات حسام الدين، مندوبة الديانة الزرادشتية في وزارة الأوقاف والشؤون ‏الدينية بإقليم كردستان، إن "مراسم عزاء دينية كاملة أقيمت لرجل بوذي من دولة ‏النيبال، قبل دفنه في مقبرة مسيحية في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان"، مضيفة ‏أن "زوجة الرجل وابنته كانتا موجودتين خلال المراسيم‎".‎

أضافت حسام الدين إن "هذه هي الحالة الثالثة.



قمنا قبلها بإقامة المراسم لسيدة ‏بوذية، نيبالية أيضا، وشاركنا في إقامة المراسم لرجل مسلم من بنغلادش‎".‎

وما يدفع الزرادشتيين للقيام بهذه المراسم "إيمانهم بأن الإنسان يأتي قبل الديانة، ‏وقبل المواقف السياسية"، كما تقول حسام الدين، مضيفة "كما أن الديانة البوذية ‏قريبة من الديانة الزرادشتية‎".‎

ودفن الرجل النيبالي في مقبرة مسيحية، وأقيمت صلاة الوفاة في الكنيسة التابعة ‏للمقبرة، وقالت حسام الدين إن رجال الدين المسلمين لم يستطيعوا المشاركة في ‏الشعائر بسبب تعاليم دينية‎.‎

والديانة الزرادشتية هي واحدة من أقدم الديانات في العالم، والتي لم تنقطع ‏ممارستها حتى الآن، وكانت الدين الرسمي للإمبراطوريات الأخمينية والبارثية ‏والساسانية‎.‎

وتعد واحدة من أقدم الديانات التوحيدية في العالم، إذ ظهرت قبل 3500 سنة، وهي ‏تعتمد على تقديس عناصر الطبيعة، وخاصة الشمس فهي لها حٌرمة عظيمة في هذا ‏الدين، إلا إن النار أعظم شأنا، لذلك دخلت كعامل رئيسي في عباداتهم، وبيوت ‏النار هي مراكز العبادة والتقديس لهذا الدين‎.‎

كما يسود اعتقاد بأن أتباع هذه الديانة يعبدون النار، إلا أنه وفقاً لتعاليم هذه الديانة ‏فإن النار والماء أدوات من طقوس الطهارة الروحية‎.‎

ويتراوح عدد أتباع هذه الديانة حول العالم من 110 -120 ألف شخص‎.‎

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