نجت من أوبئة وحروب.. كورونا يخترق معمّرة عراقية تجاوزت الـ 100 عام

2021/08/25 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف ملف إحدى المصابات الراقدات في مستشفى سامراء إصابة معمرة في العراق بفيروس كورونا.

حيث يوضح ملف المرأة السامرائية (الطبلة) من مواليد 1917 إنها أكبر امرأة مصابة بفايروس كورونا في البلاد.

وتعتبر هذه الحالة فريدة من نوعها، بعد تعرض الكثير من الشباب للإصابة الذي كان سببا في فقدانهم حياتهم رغم صغر سنهم.

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