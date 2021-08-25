2021/08/25 | 23:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول إسرائيلي للصحفيين، الأربعاء، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل تسعى إلى "الحفاظ على الاستقرار" مع الفلسطينيين، لكنها لن تتخذ أي خطوات تغير "واقع" الوضع الحالي.

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