فاعلية اللقاحات تتضاءل بعد 6 أشهر وفشل أمريكي في تحديد منشأ الفايروس ومنظمة الصحة ترفض توقف البحث

2021/08/25 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭-‬باريس‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ حذر‭ ‬خبراء‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أصدروا‭ ‬تقريرا‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬لحساب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬حول‭ ‬منشأ‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬بأن‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬‮«‬متوقف‮»‬‭ ‬حاليا‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬تحريكه‭ ‬لأن‭ ‬احتمال‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬يتراجع‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭.‬ وكتب‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‮»‬‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البحث‭ ‬عن‭ ‬منشأ‭ ‬فيروس‭ ‬سارس‭-‬كوف‭-‬2‭ […]

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