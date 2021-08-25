ما أقسى أقدار البلاد

2021/08/25 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام التحالفات‭ ‬المبكرة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬اوج‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتجاوز‭ ‬العقبة‭ ‬المستديمة‭ ‬المسماة‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬المكلفة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭.‬لكن‭ ‬حسابات‭ ‬البيدر‭ ‬لا‭ ‬تنسجم‭ ‬دائماً‭ ‬مع‭ ‬حسابات‭ ‬الحقل‭.‬والتطور‭ ‬الأخطر‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المضي‭ ‬عمليا‭ ‬بانسحاب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬صاحب‭ ‬الثقل‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ […]

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