2021/08/25 | 23:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيسان الروسي والصيني يبحثان مخاطر الوضع في افغانستان باريس- برلين – كابول – – انقرة – موسكو -الزمان – (أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أنها بدات سحب قواتها من أفغانستان، متخلية على ما يبدو عن خطتها المساعدة في تأمين مطار كابول. وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن «القوات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود لا ينوي الاستسلام وميركل تؤيد الحوار وطالبان تتساهل بمهلة سفر الافغان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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