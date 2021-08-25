مسعود‭ ‬لا‭ ‬ينوي‭ ‬الاستسلام‭ ‬وميركل‭ ‬تؤيد‭ ‬الحوار وطالبان‭ ‬تتساهل‭ ‬بمهلة‭ ‬سفر‭ ‬الافغان‭ ‬

2021/08/25 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيسان‭ ‬الروسي‭ ‬والصيني‭ ‬يبحثان‭ ‬مخاطر‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬ باريس‭- ‬برلين‭ – ‬كابول‭ ‬–‭ – ‬انقرة‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬ أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬بدات‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬أفغانستان،‭ ‬متخلية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬عن‭ ‬خطتها‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬مطار‭ ‬كابول‭.‬‭ ‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ […]

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