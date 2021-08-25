العراق يشارك في اجتماع أكاديمي عن تجارب التعليم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

2021/08/25 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعشاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع أكاديمي عن تجارب التعليم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.وذكرت دائرة العلاقات والاعلام بالوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلو مؤسساتها الجامعية شاركت في اجتماع حواري مع قيادات أكاديمية عليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا برعاية مؤسسة (Global Brains) الدولية".واضافت، انه "ترأس وفد التعليم العالي العراقي مستشار الوزارة الدكتور علاء عبد الحسن وعدد من رؤساء الجامعات واستعرض المشاركون من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجارب التعليم العالي في ظل الجائحة العالمية".واشارت الى ان "الحوارات ناقشت مؤشرات التأثير في مجالات التعليم في ضوء مسارات التحول الرقمي والبرامج المسؤولة عن تنمية المهارات التي يكتسبها الطلبة وسياسة التعلم الإلكتروني في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعالجة التوازن بين مستويات التعليم ومتطلبات سوق العمل".

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