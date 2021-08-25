خبير مالي: يفترض ايجاد مؤسسة حكومية لاستقطاب المتقاعدين ذوي الخبرة

2021/08/25 | 23:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير المالي، صفوان قصي، اليوم الاربعاء، يجب خلق نظام تقاعد للقطاع الخاص لكي يخفف الضغط على القطاع العام، لافتا ان يفترض ايجاد مؤسسة حكومية لاستقطاب المتقاعدين ذوي الخبرة والاستفادة من خبراتهم.وقال قصي في برنامج حصاد الايام، ان “الطاقات العلمية للخريجين قد لا تنسجم مع الوظيفة العامة”، مشيرا انه “يجب توسيع النظرة على […]

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