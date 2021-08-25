وزير الخارجية الإيراني الجديد يحدد أولوياته: نحو علاقات خارجية متوازنة وذكية

2021/08/25 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، جانبا من أولويات مهمته الجديدة، في رسالة وجهها، عقب نيله ثقة البرلمان وبدء العمل في وزارة الخارجية.

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وورد في رسالة كتبها حسين أمير عبد اللهيان على صفحته في موقع إنستغرام: "بعد ثقة الرئيس إبراهيم رئيسي، اليوم ، ومنح النواب الثقة، أتحمّل أعباء المسؤولية الجادة في تمثيل الشعب الايراني العظيم على الساحة الدولية".

وأضاف، "أتعهد للشعب الإيراني العظيم بتكريس كل جهودي وجهود زملائي داخل البلاد وخارجها لتحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي للبلاد والسعي للارتقاء بكرامة ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع، "نسعى إلى إقامة علاقات خارجية متوازنة ونشطة وديناميكية وذكية، تقوم على الاحترام المتبادل، وإعطاء الأولوية للعلاقات مع بلدان الجوار وآسيا، وتطوير علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم، وتعزيز مكانة الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية وفق خطة عمل متينة".

وأكد أمير عبد اللهيان على "توظيف إمكانيات الجهاز الدبلوماسي لايجاد حلول لمشاكل الشعب والارتقاء بمكانة إيران بمساعدة الزملاء الدؤوبين والثوريين والخبراء والملتزمين في وزارة الخارجية والسفارات والبعثات والقنصليات ومكاتب المحافظات".

وحاز حسين أمير عبد اللهيان على ثقة النواب، في اجتماعهم يوم الاربعاء، وتسلم منصب وزير الخارجية بأغلبية 270 صوتا مقابل 10 وامتناع 6 عن التصويت، بحسب "فارس".

وصوت البرلمان الإيراني، في وقت سابق، لصالح منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس الجديد لإيران، إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد، وفق "RT".

ولم يحصل المرشح لتولي وزارة التربية والتعليم على ثقة البرلمان الإيراني.

وزير الأمن ووزير الاقتصاد حصلا على ثقة مجلس الشورى.

حسين امير عبد اللهيان يحصل على ثقة البرلمان بنسبة تصويت قاطعة .

وزير الصحة و وزير الاعمال يحصلان على ثقة البرلمان .

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