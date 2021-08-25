باحثون يكتشفون سلالة بشرية غير معروفة من قبل

2021/08/25 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون عن سلالة بشرية لم تكن معروفة من قبل بعد عثورهم على حمض نووي لعظام مراهقة تعود إلى العصر الحجري في جزيرة سولاويزي الإندونيسية

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