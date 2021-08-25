2021/08/25 | 23:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب طالباني يلزم لاهور شيخ جنكي بالسفر خارج العراق والبقاء هناك لما بعد إعلان نتائج الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/25 | 23:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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