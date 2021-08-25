داعش يشن هجوما على نقطة فاصلة بين اربيل ونينوى

2021/08/25 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن تنظيم داعش ، الأربعاء، هجوما على نقطة تابعة للجيش العراقي في ‏منطقة تفصل بين نينوى وأربيل‎.‎

وقال مصدر لـNRT‏ عربية اليوم (25 اب 2021)؛ ان "عناصر داعش قامت ‏باطلاق نار على إحدى النقاط الأمنية التابعة إلى لواء 50 - الفرقة الـ 14 جيش ‏عراقي المتواجدة بالقرب من قرية (قوشة) التابعة لناحية القراج في قضاء مخمور‎.‎

واضاف المصدر؛ ان المنتسبين المرابطين في النقطة ردوا على مصدر إطلاق ‏النار مما أدى الى هروب العناصر الارهابية الى جهة مجهولة‎.‎

واشار إلى ان التعرض انتهى دون وقوع خسائر بين صفوف المنتسبين.‏

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