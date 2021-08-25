بكأس المانيا .. بايرن ميونخ يمطر خصمة بريمر بدزينة اهداف

2021/08/25 | 23:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / امطر بايرن ميونخ منافسه بريمر بنتيجة 12/0 في الدور الأول من كأس ألمانيا، اليوم الأربعاء.وانتهى الشوط الأول بتفوق بايرن ميونخ 5/0، قبل أن يسجل في الشوط الثاني 7 أهداف.وسجل أهداف بايرن ميونخ إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (4 أهداف)، وجمال موسيالا (هدفان)، وكورينتين توليسو (هدفان)، وماليك تيلمان، وليروي ساني، وبونا سار، وميكائيل كويسانسي.وشهد موسم 1997/1998، تسجيل بايرن ميونخ أكثر من 5 أهداف خلال الشوط الأول من مباراته ضد فيلدبيرغ، في الدور الأول لكأس ألمانيا، والتي انتهت بفوز تاريخي للفريق البافاري بنتيجة 16/1./انتهى3

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