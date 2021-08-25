يار الله يتسلم رسالة من رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الأمارات العربية

2021/08/25 | 23:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تسلم رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله رسالة من رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الأمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.وذكر بيان لوزارة الدفاع ان , يار الله استقبل ، يوم الأربعاء , في مكتبه بمقر الوزارة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سالم عيسى علي القطام الزعابي " الذي سلمه رسالة من رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الأمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ".وبحث الجانبان بحسب البيان, السبل الكفيلة بتطوير أواصر التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين في الجوانب العسكرية وسبل تطوير التعاون الأمني وكذلك مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك"./انتهى2

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