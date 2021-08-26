ما الدولة واللا دولة.. في العبور الجديدة - حاتم الجوهرى

2021/08/26 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى حقيقة شيء مخز للغاية أن تضطر للحديث في البديهيات وأسس وجود الدول المحترمة ومؤسساتها؛ وأنت بصدد الحديث عن مدينة العبور الجديدة.حقيقة ما يحدث في العبور الجديدة هو الفساد في الأرض بعينه، وقد صبرنا عليهم ليكون من بينهم رجل رشيد لكن دون جدوي.فمؤخرا خالف عاصم الجزار وجهاز العبور الجديدة القانون عيانا بيانا؛ بأن تعدوا على أرض الناس المسجلة قانونا وهدموا أسوارها العامة دون وجود قرار بنزع ملكية الأ ......





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