الحلفي: لا يمكن للدولة ان تستوعب اعداد الخريجين المتزايدة

2021/08/26 | 00:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، داوود الحلفي، اليوم الاربعاء، ان لا يمكن للدولة ان تستوعب اعداد الخريجين المتزايدة، فيما بين ان الدولة قللت العمر التقاعدي والزمني ولكن استثنت قطاعات كثيرة منها الاساتذة الجامعيون”.وقال الحلفي في برنامج حصاد الايام، ان “تشريع قانون انهاء خدمة الستين سنة بالتقاعد صدر حينها استجابة للتظاهرات”، موضحا ان “مخرجات كليات وعاهد […]

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