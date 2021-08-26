الاستخبارات الأمريكية تعد نسخة تقرير حول منشأ فيروس كورونا

2021/08/26 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الاستخبارات الأميركية تعمل على إعداد نسخة غير سرية لتقرير عن منشأ فيروس كورونا.

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وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس جو بايدن تم إطلاعه أمس على التقرير السري للاستخبارات حول منشأ فيروس كورونا"، مضيفة أن "هذه المعلومات لن نكشفها للعلن".

وتابعت قائلة، إنه "في الوقت ذاته كانت الاستخبارات تعمل على نسخة مختصرة غير سرية من التقرير"، مشيرة إلى أنها "لا تستطيع تحديد موعد نشر تلك النسخة من التقرير، ولا تستطيع الكشف عن أي تفاصيل للتقرير قبل نشر النسخة غير السرية".

ولفتت إلى أن "الاستخبارات تعمل على النسخة غير السرية من التقرير نظرا لأهمية موضوع منشأ فيروس كورونا".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، بأن بايدن تسلم التقرير السري للاستخبارات حول منشأ كورونا.

"RT"

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