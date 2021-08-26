وزير العمل: مليون و700 الف عراقي عاطل عن العمل

2021/08/26 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي وجود اكثر من مليون عراقي ‏عاطل عن العمل، بينهم 8 الاف من حملة الشهادات العليا‎.‎

وقال الركابي في لقاء متلفز تابعه‎ NRT، اليوم (25 اب 2021)، ان "قاعدة‏‎ ‎البيانات المسجلين لدى وزارة العمل تضم مليون وسبعمائة الف عاطل عن العمل ‏من بينهم نحو 8000 من حملة الشاهدات العليا من ماجستير و دكتورا‎".‎

واضاف، ان "الوزارة قامت بدورها في مجال التشغيل، وكانت لدينا جولات ميدانية ‏سواء من شخص الوزير او قيادات الوزارة ودوائرها المختصة الى منشأت ‏وشركات القطاع الخاص، وحتى الى الشركات الحكومية المرتبطة بالوزارات التي ‏تستقدم عمالة اجنبية‎".‎

واوضح، ان "العمالة الاجنبية تعد احد المشاكل الاساسية، لان العامل الاجني ينافس ‏العامل العراقي، في فرص العمل المتاحة بالبلد‎.‎

وعبر الركابي عن اعتقاده ان الاعداد الحقيقية للعاطلين عن العمل في العراق اكبر ‏بكثير من مليون سبعمائة الف شخص، لاننا نتكلم هنا عن المسجلين بشكل رسمي ‏من اللذين قدموا وثائقهم الى الوزارة.‏

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